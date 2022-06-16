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09:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Мантуров заявил, что до 2030 года авиакомпаниям в России поставят более тысячи самолетов

Минпромторг совместно с Минтрансом сформировали комплексную программу развития авиационной отрасли до 2030 года. В рамках программы к этому времени в России поставят более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, в этот же период запланирована поставка 764 вертолетов.

Источник: Reuters

«До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации — при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими аналогами и модернизации производств там, где это необходимо», — заявил господин Мантуров в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он уточнил, что речь идет о поставках 142 SSJ-New, 270 МС-21−310, 70 Ил-114−300, 70 Ту-214, 12 Ил-96−300. Парки региональных перевозчиков пополнят самолеты «Ладога», Л-410, «Байкал», добавил министр. По его словам, основной упор сделан на вертолеты «Ансат» (201 единица) и Ми-8 (276 единиц) как на наиболее востребованные.

Российская авиация сильно пострадала от западных санкций. Бермудские Острова, где зарегистрировано большинство Airbus и Boeing российских перевозчиков, приостановили сертификаты летной годности лайнеров. Без них выполнять полеты запрещено. Также в Россию запретили импортировать комплектующие.

Дарья Эрозбек

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