Набиуллина, Силуанов, Решетников и Орешкин на ПМЭФ обсудили вызовы экономике. Главное

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:
Внешние условия изменились надолго для России, если не навсегда. Сейчас необходимо проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.
Запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет, а граждане сохранят свои валютные вклады.
Всегда считалось, что экспорт — наша самоценность: у нас поступает валютная выручка в страну. Но если на этот экспорт не покупается импорт, то нужно переосмыслить и, наконец, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок.
Устойчивость финансовой системы — это безусловная ценность.
Большинство ограничений на движение капитала и валютные ограничения должны быть сняты по мере стабилизации финансовой системы.
ЦБ РФ не должен принуждать банки кредитовать невозвратные и высокорисковые проекты, но готов переложить часть риска на систему.
Использование средств ФНБ на покрытие дефицита бюджета РФ — это возврат ранее накопленных денег в экономику, а не эмиссия новых.
Дальнейшая судьба мер, введенных Россией в ответ на «заморозку» ее активов за рубежом, будет на принципах взаимности.
Создание новой системы международных расчетов, основанной на партнерстве, является одной из первостепенных задач, стоящих сейчас перед финансовой системой РФ.
Министр финансов Антон Силуанов:
России нужно принять доктрину технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности. Нам в этой связи нужно больше свободных предпринимателей, меньше администрирования, административного воздействия, больше защиты собственности.
Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например можно пересадить чиновников на Lada.
Бюджетное лекарство не должно превращаться в наркотик для экономики.
При перестройке мер поддержки нельзя забывать о бюджетной стабильности во избежание разгона инфляции.
Минфин РФ работает над новой конструкцией бюджетного правила, его элементы могут быть модифицированы по объему добычи углеводородов.
Основной принцип бюджетного правила — жить по средствам, иначе Россия рискует войти в инфляционную спираль. В целом с правилами и государству, и бизнесу лучше, чем без правил.
Властям РФ при поддержке отраслей из бюджета нужно пройти между Сциллой и Харибдой, нельзя забывать о бюджетной стабильности.
Помощник президента РФ Максим Орешкин:
Возврата к советской экономике в России не будет.
Основным показателем работы экономики в нынешнем кризисе является не динамика ВВП, а уровень бедности и неравенства.
Министр экономразвития Максим Решетников:
Задача России — «купить время» для перестройки экономики, ее структура будет зависеть от принимаемых сейчас решений.
Импорт в РФ в последние недели демонстрирует определенную позитивную динамку.
Бизнес готов инвестировать в экономику РФ, как только риски будут снижаться.
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