10:59 (мск), источник: ТАСС
«Автоваз» будет работать в четырехдневном режиме с 21 июня
Простой на предприятии из-за отсутствия комплектующих изделий ранее был продлен до 17 июня.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. «Автоваз» частично возобновил работу производственных линий, благодаря чему с 21 июня завод будет работать в четырехдневном режиме. Об этом сообщили в пятницу в профсоюзной организации предприятия.
Ранее простой на «Автовазе» из-за отсутствия комплектующих изделий был продлен до 17 июня. При этом 8 июня предприятие возобновило выпуск автомобилей, с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года.
«Режим установлен — четырехдневная рабочая неделя, в этом режиме будем работать», — сказал собеседник агентства.
«Автоваз» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти — АО «Автоваз», ОАО «Lada Запад Тольятти», а также в Ижевске — ООО «Lada Ижевск».