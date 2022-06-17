16:53 (мск), источник: РБК
Путин предложил отказаться от большинства проверок бизнеса
Конкретные параметры реформы в ближайшие месяцы должно определить правительство, заявил президент России Владимир Путин.
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Необходимо полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.
«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — сказал президент, добавив, что «ходить и проверять всех подряд» необходимости нет.
Правительство должно в ближайшие месяцы определить конкретные параметры реформы.
Президент также предложил повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для экономических статей УК с учетом инфляции.
Он напомнил, что в марте был подписан закон, согласно которому уголовные дела с налоговым составом в отношении предпринимателей могут возбуждаться только по представлению налоговой службы.
«В ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки», — сказал он.