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16:53 (мск), источник: РБК

Путин предложил отказаться от большинства проверок бизнеса

Конкретные параметры реформы в ближайшие месяцы должно определить правительство, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: Reuters

Необходимо полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — сказал президент, добавив, что «ходить и проверять всех подряд» необходимости нет.

Правительство должно в ближайшие месяцы определить конкретные параметры реформы.

Президент также предложил повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для экономических статей УК с учетом инфляции.

Он напомнил, что в марте был подписан закон, согласно которому уголовные дела с налоговым составом в отношении предпринимателей могут возбуждаться только по представлению налоговой службы.

«В ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки», — сказал он.

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