США отозвали экспортные привилегии у Nordwind Airlines, «Победы» и S7

Согласно его тексту, эти компании пополнили перечень юридических лиц, на которых распространяются подобные меры. В качестве основания для этого американская сторона указывает нарушение перевозчиками экспортных ограничений.
В конце мая Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании «Россия» в связи с приписываемыми ей нарушениями экспортных ограничений, введенных против России.
После начала спецоперации на Украине страны Запада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Москва ввела аналогичные меры.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобных которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.