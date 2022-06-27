В Кремле назвали сообщения Bloomberg о дефолте в России неправомерными

«Вот эти утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен. А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей — это уже не наша проблема. То есть в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Минфин 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее Министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как уже писало агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.
При этом президент России Владимир Путин ранее подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа «И» в рублях — он позволит рассчитываться с бенефициарами в российской валюте. Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, Москва продолжит выполнять свои обязательства, даже если Запад попытается помешать. Он подчеркнул, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.