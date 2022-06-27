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12:44 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле назвали сообщения Bloomberg о дефолте в России неправомерными

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Кремле не согласны с утверждениями, что Россия допустила дефолт по платежам по внешнему долгу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Вот эти утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен. А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей — это уже не наша проблема. То есть в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Американское агентство Bloomberg утверждает, что в России в ночь на понедельник произошел дефолт — впервые с 1918 года.

Минфин 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее Министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как уже писало агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.

Агентство объясняет «дефолт» как раз тем, что в ночь на понедельник, 27 июня, эти сроки вышли. При этом Блумберг пишет, что «дефолт» пока носит «в основном символический характер и мало что значит для россиян».

При этом президент России Владимир Путин ранее подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа «И» в рублях — он позволит рассчитываться с бенефициарами в российской валюте. Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, Москва продолжит выполнять свои обязательства, даже если Запад попытается помешать. Он подчеркнул, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.

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