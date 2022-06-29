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00:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Fitch: на компенсацию поставок газа после полного отказа от сырья из РФ у ЕС уйдет больше трех лет

На возмещение российского газа после полного прекращения поставок Евросоюзу может понадобиться более трех лет. Об этом говорится в докладе международного агентства Fitch. При этом в докладе отмечается, что полное прекращение поставок — это не базовый сценарий.

Источник: Reuters

Больше всего рисков из-за полной остановки транзита газа из России, по мнению авторов доклада, понесут Словакия, Венгрия и Чехия. Отмечается, что эти страны наиболее зависимы от российского газа и не имеют альтернативных источников поставок. Вместе с тем Польша, Литва и Румыния при таком варианте событий пострадают меньше всего, так как эти страны могут производить часть газа самостоятельно и имеют альтернативные источники для его импорта.

В докумете также утверждается, что в случае полной остановки транзита газа из России страны Центральной и Восточной Европы столкнутся серьезными макроэкономическими потрясениями. Среди них — падение экономического роста, высокая инфляция, увеличение государственного долга и дефицита. Это, в свою очередь, окажет негативное давление на суверенные рейтинги стран.

О невозможности полного и быстрого отказа от российского газа говорили глава Евросовета, канцлер Германии Олаф Шольц и канцлер Австрии Карл Нехаммер, власти Чехии, Венгрии и Турции. Сейчас лидеры G7 рассматривают введение предельных цен на газ и нефть из России. Эту инициативу планируется обсудить с третьими странами.

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