Выбраны лучшие портреты 2022 года (фото) Пронзительные снимки со всего света
Фоторепортажи
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
16Аномальная жара в России
Спецоперация на Украине
15:52 (мск), источник: Ведомости

Минфин США отчитался о заморозке активов россиян на сумму более $30 млрд

Международная группа по поиску российских активов, созданная в США, заблокировала или заморозила более $30 млрд, принадлежавших попавшим под санкции россиянам, говорится на сайте минфина США.

Также группа помогла заморозить резервы Банка России на сумму около $300 млрд, арестовать или заморозить яхты и элитную недвижимость россиян, попавших под санкции, и ограничить доступ РФ к мировой финансовой системе.

В минфине отметили, что группа не закончила свою работу: в ближайшие месяцы она продолжит отслеживать российские активы, попавшие под санкции, и якобы не позволит уходить от ограничений.

«Мы продолжаем увеличивать расходы России на ее войну. Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших экономических и финансовых санкций и сохраняем бдительность в отношении уклонения от санкций и их обхода», — подчеркнули в министерстве.

Ранее комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны Евросоюза в рамках санкций заморозили резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд. По его словам, в ЕС находится менее 10% замороженных резервов России. По его словам, США заморозили резервы Банка России на $100 млрд. Также страны ЕС заморозили яхты и виллы россиян стоимостью около 10 млрд евро.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что станет драйвером роста российской экономики
Работу СМИ будут временно приостанавливать за распространение фейков
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь