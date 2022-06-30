В России стоит аномальная жара (фото)Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах страны
Фоторепортажи
13Последний герой
26Прощание с Юрием Шатуновым
Спецоперация на Украине
04:37 (мск), источник: © РИА Новости

В Совбезе заморозку российских активов назвали «одной из величайших краж»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.

Источник: © РИА Новости

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — сказал Венедиктов.

По его словам, все это ведет к саморазрушению пресловутой Бреттон-Вудской системы.

«Эту тенденцию нельзя отрицать. Сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества — сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне», — отметил замсекретаря Совбеза.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.

В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украина заходит на Кавказ. Зеленский нашел новых союзников
Reuters сообщило о 'шоке' из-за русского блюда на саммите НАТО
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь