14:49 (мск), источник: Это Кавказ
На Ставрополье начали выпуск медицинского кислорода
В ставропольском моногороде Невинномысске открылось производство медицинского кислорода. Мощность линии составит порядка 6 тысяч тонн кислорода в год.
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«В Невинномысске состоялось торжественное открытие первой очереди завода по выпуску жидкого медицинского кислорода. Новое производство создано на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Линия позволит обеспечить ежегодный выпуск почти 6 тысяч тонн медицинского кислорода, что удовлетворит потребности лечебных учреждений региона не только в обычное время, но и в случае повторения пиковых пандемийных нагрузок», — говорится в сообщении на сайте губернатора края.
Проект был реализован компанией «Медицинский кислород» в короткие сроки — порядка семи месяцев. В числе финансовых партнеров проекта выступил Фонд развития промышленности РФ, предоставивший льготный кредит в 300 миллионов рублей под 1% годовых. Техническую и инженерную сторону работ осуществили специалисты химической компании «Арнест».
По данным Фонда развития промышленности РФ, жидкий медицинский кислород на производстве будут получать методом низкотемпературной ректификации (разделения) атмосферного воздуха, что позволяет получать продукт высокой чистоты.
«Мощность производства составит 20 тонн продукции в сутки. Серийный выпуск будет налажен после завершения лицензирования производства и получения регистрационного удостоверения на выпуск жидкого кислорода для медицинского применения», — отмечается в сообщении пресс-службы фонда.