Зеленский считает, что электричество с Украины может заместить в ЕС часть газа из России

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что экспорт электричества в страны Евросоюза из его страны может заместить часть природного газа, который ЕС сейчас получает из России.
«Сегодня произошел еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским союзом, Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап, мы готовимся расширить поставки», — сказал Зеленский в вечернем телеобращении к украинцам, которое было размещено в четверг в телеграм-канале офиса президента Украины. «За счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы. Так что это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы», — утверждал он.
Ранее в четверг украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начала экспорт электроэнергии в Европу, первой ее получит Румыния. Объединение украинской и европейской энергосистем произошло в середине марта. Ранее на Украине заявили об отказе от участия в объединенной энергетической системе с Россией и Белоруссией, которая успешно функционировала с советских времен.