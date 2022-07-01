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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В России запасов самолетной и другой транспортной техники хватит на 3−4 года

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал ситуацию с нехваткой авиадеталей в стране. По его словам, старых запасов авиационной, дорожной и другой транспортной техники, которые сохранились в России после запрета ЕС на экспорт авиационных товаров и технологий, хватит еще на три-четыре года.

Источник: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся», — сказал Сергей Иванов на итоговой коллегии Минтранса РФ (цитата по ТАСС).

26 февраля Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию товаров для авиационной и космической промышленности, а также потребовал до 28 марта вернуть лизингодателям уже сданные в лизинг самолеты. Под запрет попало также страхование и техническое обслуживание. Многие лизингодатели объявили дефолт контрактов еще до этой даты, в связи с чем за рубежом начались аресты самолетов.

Как накануне выяснил «Ъ», в Минтранс впервые с начала действия санкций обратились два российских перевозчика с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям. В частности, S7 решила избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737−8 МАХ, а грузовая AirBridgeCargo планирует эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ксения Аскерова

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