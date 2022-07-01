В России запасов самолетной и другой транспортной техники хватит на 3−4 года

«Три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся», — сказал Сергей Иванов на итоговой коллегии Минтранса РФ (цитата по ТАСС).
26 февраля Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию товаров для авиационной и космической промышленности, а также потребовал до 28 марта вернуть лизингодателям уже сданные в лизинг самолеты. Под запрет попало также страхование и техническое обслуживание. Многие лизингодатели объявили дефолт контрактов еще до этой даты, в связи с чем за рубежом начались аресты самолетов.
Как накануне выяснил «Ъ», в Минтранс впервые с начала действия санкций обратились два российских перевозчика с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям. В частности, S7 решила избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737−8 МАХ, а грузовая AirBridgeCargo планирует эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad.