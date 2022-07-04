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15:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент ЦАР объявил о запуске национальной криптовалюты

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера вчера объявил о запуске национальной валюты под названием «Санго».

Источник: Reuters

«Криптовалюта является альтернативой наличным деньгам, — заявил президент страны, которая в апреле стала первой в Африке, сделавшей биткойн официальным платежным средством.— Теперь мы можем не использовать средства обычной экономики».

Напомним, в конце апреля парламент ЦАР принял закон об использовании криптовалюты в качестве одного из официальных платежных средств.

Несколько депутатов безуспешно пытались оспорить принятие закона, полагая, что с запуском проекта национальной криптовалюты республике грозит рост отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, мошенничества и финансирования терроризма.

Развитие проекта национальной криптовалюты в этой стране происходит на фоне резкого снижения курса биткойна и других цифровых валют — с апреля биткойн подешевел к доллару на 58%. Кроме того, запуск криптовалюты в государстве, где качество интернета и уровень электрификации остаются на довольно низком уровне, вызвал настороженность некоторых экспертов, включая Международный валютный фонд. Однако президент ЦАР развеял опасения западных экспертов, заявив: «Санго будет валютой нового поколения жителей нашей страны».

Пока власти не сообщают подробностей о том, как именно будет работать национальная криптовалюта и когда ей можно будет расплачиваться. На сайте проекта говорится о том, что национальная криптовалюта «осуществит токенизацию природных ресурсов республики, что должно привлечь международных инвесторов».

Евгений Хвостик

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