Мантуров пообещал стабилизацию цен на автомобили

«Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Цикл производства автомобилей занимает около трех—четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок. Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно “растягивать” изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», — рассказал он.
«Я считаю, что да. Потому что, можно, конечно, держать высокие цены “до последнего”, но тогда потребитель просто не будет приобретать продукцию. Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», — добавил Мантуров, отвечая на уточняющий вопрос ждать ли постепенного небольшого снижения цен на автомобили в течение года.
Как отмечал министр в конце июня, стоимость новых автомобилей в России с начала года выросла на 25−30%. Речь идет в среднем как об отечественных, так и об импортных машинах.