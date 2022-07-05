Цены на пшеницу с марта упали почти на 40%

По данным ООН, в марте средние цены на пшеницу взлетели на 19,7%, на кукурузу — на 19,1%, на зерновые в целом — на 17,1%. Цены на российскую пшеницу в глубоководных портах также обновляли рекорды. Скачок цен произошел из-за российской военной операции. Украина и Россия — ведущие экспортеры зерновых на мировые рынки.
На этом фоне Казахстан и Индия ограничили экспорт пшеницы. В мае цена на пшеницу в Европе побила рекорд в €438,25 за тонну. Владимир Путин говорил, что урожай зерновых в России в этом году может стать самым большим в истории страны. В июне зерно с подконтрольных российской армии территорий Запорожской области Украины начали поставлять на Ближний Восток.