Сидней столкнулся с мощным наводнением Как выглядит самый многонаселенный город Австралии после разгула стихии
Фоторепортажи
18Благородное собрание: каким запомнился ПМЭФ-2022
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
Спецоперация на Украине
12:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Цены на пшеницу с марта упали почти на 40%

Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу снизилась на 4,96%, до $841 за тонну. С марта пшеница подешевела на 38,5%. Также падают цены на соевые бобы (-3,11%, до $1510,50), овес (-0,99%, до $511,2) и рис (-1,79%, до $16,4).

Источник: Reuters

По данным ООН, в марте средние цены на пшеницу взлетели на 19,7%, на кукурузу — на 19,1%, на зерновые в целом — на 17,1%. Цены на российскую пшеницу в глубоководных портах также обновляли рекорды. Скачок цен произошел из-за российской военной операции. Украина и Россия — ведущие экспортеры зерновых на мировые рынки.

На этом фоне Казахстан и Индия ограничили экспорт пшеницы. В мае цена на пшеницу в Европе побила рекорд в €438,25 за тонну. Владимир Путин говорил, что урожай зерновых в России в этом году может стать самым большим в истории страны. В июне зерно с подконтрольных российской армии территорий Запорожской области Украины начали поставлять на Ближний Восток.

Лаура Кеффер

 Легендарная советская премия возвращается. Выбирайте лучшего
ФСБ ворвалась к человеку, чтобы предостеречь его
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь