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10:33 (мск), источник: Ведомости

Минфин будет выявлять необоснованные расходы госкомпаний

Министерство финансов России разработало методические рекомендации для оценки уровня операционных расходов госкомпаний и мониторинг их исполнения, сообщила пресс-служба Минфина.

Источник: РИА "Новости"

Мониторинг будет выявлять необоснованные расходы компаний на аренду дополнительных помещений, люксовые автомобили и т. д.

«Мониторинг направлен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета. К таким расходам могут относится траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее. Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации», — рассказали в Минфине.

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