Минфин будет выявлять необоснованные расходы госкомпаний

Мониторинг будет выявлять необоснованные расходы компаний на аренду дополнительных помещений, люксовые автомобили и т. д.
«Мониторинг направлен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета. К таким расходам могут относится траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее. Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации», — рассказали в Минфине.