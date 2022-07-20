Минсельхоз прорабатывает включение иван-чая в перечень сельхозпродукции

Ранее в среду на форуме «Сильные идеи для нового времени» председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов, обращаясь к президенту Владимиру Путину, обратил внимание на высокий потенциал развития производства этого растения в России и попросил о поддержке развития отрасли, в частности, по его мнению, необходимо признать иван-чай сельхозпродуктом.
«Полностью поддерживаем Александра! Напиток из кипрея узколистного, который с давних времен готовят в России, действительно очень полезен, отлично тонизирует без кофеина и хорошо утоляет жажду. В общем, обладает всеми качествами для того, чтобы “подвинуть” обычный чай и кофе на полках магазинов и занять достойное место в потребительской корзине. Именно поэтому уже прорабатываем вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что эта мера откроет для его производителей доступ ко всем мерам господдержки, которыми пользуются растениеводы в России. Кроме того, Минсельхоз уже третий год поддерживает иван-чай и многие другие региональные бренды в рамках проекта «Вкусы России», призванного познакомить россиян и не только с гастрономическим богатством нашей страны, напомнили в министерстве.
«Обязательно подумаем, как еще можно поддержать производителей этого исконно русского напитка», — добавили в Минсельхозе.