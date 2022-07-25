00:15 (мск), источник: ТАСС
В России смягчили наказание для бизнеса за некоторые правонарушения
Так, минимальный штраф назначается в случае, если нарушитель предотвратил вредные последствия своего деяния либо устранил причиненный вред.
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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Административная ответственность смягчилась для предпринимателей за некоторые правонарушения, в частности послабления предусмотрены, если предприниматель возместил причиненный ущерб или совершил правонарушение впервые. Соответствующий закон с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях вступил в силу в понедельник.
Так, минимальный штраф назначается в случае, если нарушитель предотвратил вредные последствия своего деяния либо устранил причиненный вред. Если правонарушение выявлено впервые, то штраф заменяется предупреждением. Кроме того, предусматривается скидка 50% при уплате штрафа за административные правонарушения в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу.
Согласно тексту документа, устанавливается административная ответственность за воспрепятствование законной деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, а также закрепляется возможность их участия в качестве защитника в производстве по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности.
Законом предусматривается, что дела об административных правонарушениях по статье 9.21 КоАП («Нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения») могут быть возбуждены Федеральной антимонопольной службой без проведения контрольных мероприятий в случае, если в материалах, поступивших в ведомство, содержатся достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.
Также закон позволят возбуждать административное дело по статье 9.1 КоАП («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов») без проведения контрольных мероприятий, если в Ростехнадзор не предоставлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.