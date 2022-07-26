В Зимбабве для борьбы с инфляцией ввели в обращение золотые монеты

ПРЕТОРИЯ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Зимбабве ввели в обращение собственные золотые монеты, предложив покупать их всем желающим как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом в понедельник сообщила южноафриканская радиостанция SABC.
Создание в денежной системе Зимбабве сектора наличного золота призвано стабилизировать национальный финансовый рынок, противостоять инфляции и увеличить число имеющихся в стране инвестиционных инструментов, отмечает она. Радиостанция указывает, что тем самым Зимбабве присоединилась к ЮАР, которая с 1967 года чеканит собственную золотую монету — крюгерранд, обладающую статусом легального платежного средства.
«Введение золотых монет имеет ближайшей целью ликвидацию в финансовой системе Зимбабве избыточности денежной ликвидности, которая достигла на начало июня текущего года объема в 1 трлн зимбабвийских долларов ($2,48 млрд), — прокомментировал решение властей ТАСС зимбабвийский экономист. — Подтверждением этого является тот факт, что после покупки золотой монеты владелец не может ее продать в течение ближайших 180 дней. Иными словам, выпуск чеканных золотых монет используется сейчас правительством для борьбы с инфляцией».
«Золотая монета будет иметь в Зимбабве статус ликвидного актива, ее можно будет легко конвертировать в наличные деньги, продавать как внутри страны, так и на международном рынке, — говорится в сообщении Резервного банка Зимбабве, который выполняет роль Центрального банка страны. — Монета может использоваться как средство для транзакций или как инвестиционный инструмент, а также как залог под обеспечение кредита». Купить монеты можно как за зимбабвийские доллары, так и за доллары США. Резервный банк объявил, что цена монеты устанавливается по текущей цене золота на мировом рынке плюс 5% для покрытия затрат на ее производство. Согласно оценкам специалистов, цена зимбабвийской золотой монеты на текущей неделе будет, видимо, составлять $1,6 тыс. — $1,7 тыс.
При приобретении золотых монет покупатель должен получить особый сертификат, подтверждающий факт владения ими. Резервный банк также будет выкупать золотые монеты по требованию их держателей.
Зимбабвийская золотая монета диаметром 32 мм достоинством 1 тройскую унцию (фактический вес новой монеты — 33,93 грамма) и чистотой 22 карата (91,67%) получила официальное название Mosi-oa-Tunya Gold Coin. На языке народа макололо Mosi-oa-Tunya называют знаменитый водопад Виктория. Этот водопад фигурирует на аверсе монеты, на другой стороне — государственный герб Зимбабве. Чеканить их поручено компании Fidelity Gold Refineries, капитал которой контролирует Резервный банк.
Зимбабве входит в группу из 21 африканской страны, которые являются производителями золота. Пик добычи драгоценного металла в Зимбабве в последние 10 лет пришелся на 2018 год — 35 т. В минувшем году страна произвела 29,6 т.
Инфляция вплотную приблизилась в Зимбабве в минувшем месяце к 200% в годовом исчислении. В попытке сдержать ее Резервный банк увеличил в конце июня учетную банковскую ставку по зимбабвийскому доллару с 80% до 200% годовых. В Зимбабве продолжается существенный рост цен на продовольствие и топливо, что частично поддерживается сохраняющимися против африканской страны экономическими санкциями, введенными США и странами Евросоюза. Одновременно ускорился процесс обесценивания национальной валюты. Минфин объявил 27 июня, что власти намерены разрешить хождение в стране доллара США в качестве платежного средства.