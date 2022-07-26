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12:48 (мск), источник: ТАСС

В Зимбабве для борьбы с инфляцией ввели в обращение золотые монеты

Сектор наличного золота должен стабилизировать национальный финансовый рынок и увеличить число имеющихся в стране инвестиционных инструментов, говорится в сообщении южноафриканской радиостанции SABC.

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Источник: Reuters

ПРЕТОРИЯ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Зимбабве ввели в обращение собственные золотые монеты, предложив покупать их всем желающим как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом в понедельник сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Создание в денежной системе Зимбабве сектора наличного золота призвано стабилизировать национальный финансовый рынок, противостоять инфляции и увеличить число имеющихся в стране инвестиционных инструментов, отмечает она. Радиостанция указывает, что тем самым Зимбабве присоединилась к ЮАР, которая с 1967 года чеканит собственную золотую монету — крюгерранд, обладающую статусом легального платежного средства.

«Введение золотых монет имеет ближайшей целью ликвидацию в финансовой системе Зимбабве избыточности денежной ликвидности, которая достигла на начало июня текущего года объема в 1 трлн зимбабвийских долларов ($2,48 млрд), — прокомментировал решение властей ТАСС зимбабвийский экономист. — Подтверждением этого является тот факт, что после покупки золотой монеты владелец не может ее продать в течение ближайших 180 дней. Иными словам, выпуск чеканных золотых монет используется сейчас правительством для борьбы с инфляцией».

«Золотая монета будет иметь в Зимбабве статус ликвидного актива, ее можно будет легко конвертировать в наличные деньги, продавать как внутри страны, так и на международном рынке, — говорится в сообщении Резервного банка Зимбабве, который выполняет роль Центрального банка страны. — Монета может использоваться как средство для транзакций или как инвестиционный инструмент, а также как залог под обеспечение кредита». Купить монеты можно как за зимбабвийские доллары, так и за доллары США. Резервный банк объявил, что цена монеты устанавливается по текущей цене золота на мировом рынке плюс 5% для покрытия затрат на ее производство. Согласно оценкам специалистов, цена зимбабвийской золотой монеты на текущей неделе будет, видимо, составлять $1,6 тыс. — $1,7 тыс.

При приобретении золотых монет покупатель должен получить особый сертификат, подтверждающий факт владения ими. Резервный банк также будет выкупать золотые монеты по требованию их держателей.

Монета с изображением водопада

Зимбабвийская золотая монета диаметром 32 мм достоинством 1 тройскую унцию (фактический вес новой монеты — 33,93 грамма) и чистотой 22 карата (91,67%) получила официальное название Mosi-oa-Tunya Gold Coin. На языке народа макололо Mosi-oa-Tunya называют знаменитый водопад Виктория. Этот водопад фигурирует на аверсе монеты, на другой стороне — государственный герб Зимбабве. Чеканить их поручено компании Fidelity Gold Refineries, капитал которой контролирует Резервный банк.

Зимбабве входит в группу из 21 африканской страны, которые являются производителями золота. Пик добычи драгоценного металла в Зимбабве в последние 10 лет пришелся на 2018 год — 35 т. В минувшем году страна произвела 29,6 т.

Инфляция вплотную приблизилась в Зимбабве в минувшем месяце к 200% в годовом исчислении. В попытке сдержать ее Резервный банк увеличил в конце июня учетную банковскую ставку по зимбабвийскому доллару с 80% до 200% годовых. В Зимбабве продолжается существенный рост цен на продовольствие и топливо, что частично поддерживается сохраняющимися против африканской страны экономическими санкциями, введенными США и странами Евросоюза. Одновременно ускорился процесс обесценивания национальной валюты. Минфин объявил 27 июня, что власти намерены разрешить хождение в стране доллара США в качестве платежного средства.

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