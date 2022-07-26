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12:25 (мск), источник: ТАСС

Tetra Pak передает российскому менеджменту подразделение в РФ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Производитель упаковки Tetra Pak передает свое российское подразделение местному руководству из-за невозможности поддерживать операционную деятельность компании. Об этом говорится в сообщении Tetra Pak.

Источник: Reuters

В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России, отмечается в сообщении.

«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — говорится в сообщении.

Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков, добавляется в материале.

Ранее газета Dagens Nyheter сообщала, что Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Россию.

О компании

Компания Tetra Pak является мировым лидером в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. В компании работают свыше 25 тыс. сотрудников по всему миру.

В подмосковной Лобне расположен завод Tetra Pak, который является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов.

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