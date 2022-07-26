Tetra Pak передает российскому менеджменту подразделение в РФ

В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России, отмечается в сообщении.
«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — говорится в сообщении.
Ранее газета Dagens Nyheter сообщала, что Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Россию.
Компания Tetra Pak является мировым лидером в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. В компании работают свыше 25 тыс. сотрудников по всему миру.
В подмосковной Лобне расположен завод Tetra Pak, который является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов.