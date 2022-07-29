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15:58 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Минсельхоза высказался о параллельном импорте продуктов питания

КАЛИНИНГРАД, 29 июл — РИА Новости. Распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует интересам российского бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию предприятия и может оперативно заместить практически любую иностранную продукцию в сфере АПК, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Источник: © РИА Новости

«Распространение параллельного импорта на продукты питания не соответствует в первую очередь интересам отечественного бизнеса, который сейчас получает хорошие стимулы к развитию. Для потребителей же основная номенклатура товаров практически не изменится, а в ряде случаев даже станет шире», — сказал министр журналистам на Всероссийском дне поля.

По его словам, смысл механизма параллельного импорта прежде всего в том, чтобы обеспечить страну импортными товарами, которые нельзя заменить аналогами.

Если говорить о продуктах питания, то такой ситуации нет ни в одном из сегментов. Мы давно закрываем свои потребности по всем основным видам продовольствия за исключением тех, которые не можем производить в силу климатических условий. В данном случае организованы бесперебойные поставки из стран-партнеров.

Дмитрий Патрушев
глава Минсельхоза

Сейчас российские потребители могут выбирать продукцию из широкого ассортимента, в том числе благодаря локализованным иностранным производствам, которые продолжают работать в России, указал он. «Отмечу, что случаи ухода зарубежных компаний, во-первых, носят единичный характер, а во-вторых, открывают новые перспективы для отечественных брендов, которые точно ни в чем не уступают. Наши предприятия могут оперативно заместить практически любую иностранную продукцию, будь то напитки, кондитерские изделия или другие товары», — добавил министр.

Ранее в Минсельхозе уже отмечали, что ведомство будет рассматривать продукцию АПК для параллельного импорта только как исключение, так как уход зарубежных игроков означает дополнительные возможности для отечественных производителей.

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