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10:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Хуснуллин заявил, что у рабочих из КНДР производительность выше, чем у российских

Российский рынок во время пандемии потерял часть мигрантов и до сих пор полностью не восстановился, заявил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Он назвал очень интересным трудовой рынок Северной Кореи. По словам вице-премьера, у рабочих из КНДР производительность выше, чем у российских.

Источник: AP 2022

Господин Хуснуллин в качестве примера привел северокорейских плиточников, которые, как он утверждает, работают в 2,5 раза быстрее российских. «Получается, что он один заменяет два—два с половиной плиточника российских», — утверждает вице-премьер.

Он добавил, что рабочие из Северной Кореи, «конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые».

Марат Хуснуллин рассказал, что для привлечения трудовых мигрантов был создан центр в Узбекистане.

Он уточнил, что пытаться взять на работу местных россиян «будет дороже».

«В конечном итоге это все ляжет в стоимость строительства, в стоимость эксплуатации. Это все будет дороже», — утверждает вице-премьер.

По данным МВД, в январе—мае этого года в России было в разы больше трудовых мигрантов, чем в аналогичный период 2021 года. Большая часть приехавших на заработки при этом была готова работать легально — благодаря «миграционным амнистиям» в период пандемии. Эта статистика де-факто означает, что «ковидный» минимум пройден и число иностранных работников в России возвращается к прежним уровням.

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