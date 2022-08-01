Хуснуллин заявил, что у рабочих из КНДР производительность выше, чем у российских

Господин Хуснуллин в качестве примера привел северокорейских плиточников, которые, как он утверждает, работают в 2,5 раза быстрее российских. «Получается, что он один заменяет два—два с половиной плиточника российских», — утверждает вице-премьер.
Он добавил, что рабочие из Северной Кореи, «конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые».
Марат Хуснуллин рассказал, что для привлечения трудовых мигрантов был создан центр в Узбекистане.
«В конечном итоге это все ляжет в стоимость строительства, в стоимость эксплуатации. Это все будет дороже», — утверждает вице-премьер.
По данным МВД, в январе—мае этого года в России было в разы больше трудовых мигрантов, чем в аналогичный период 2021 года. Большая часть приехавших на заработки при этом была готова работать легально — благодаря «миграционным амнистиям» в период пандемии. Эта статистика де-факто означает, что «ковидный» минимум пройден и число иностранных работников в России возвращается к прежним уровням.