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12:54 (мск), источник: ТАСС

Первому сухогрузу с украинским зерном разрешили проход через Босфор

АНКАРА, 3 августа. /ТАСС/. Минобороны Турции по итогам досмотра сухогруза Razoni в среду сообщило, что ему разрешен проход через пролив Босфор.

Источник: AP 2022

«Проверка совместной инспекционной группы завершена. Сухогруз Razoni, перевозящий 27 тыс. тонн кукурузы в Ливан, в ближайшее время войдет в Босфор», — говорится в сообщении министерства.

Представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ) в среду в течение 1,5 часа проводили досмотр сухогруза с украинским зерном, который бросил якорь вблизи пролива Босфор.

Также источник заявил, что из портов Украины ежедневно возможен выход нескольких судов с зерном.

«Возможен выход по два-три судна в день», — сказал он. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Делегация из 20 представителей Турции, России, Украины и ООН, входящих в СКЦ, проверили документы экипажа, документацию на перевозимый груз, провели осмотр сухогруза.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у района Сарыер он прибыл в 21:00 во вторник.

Во время загрузки произошла ошибка.
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