Минстрой назвал сроки полного восстановления Мариуполя

Концепцию разработал Минстрой РФ и подведомственный ему ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ». Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об утверждении концепции мастер-плана развития Мариуполя для применения на территории республики. Сейчас в Мариуполе запустили проект восстановления и строительства объектов жизнеобеспечения граждан.
Как сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, при разработке концепции мастер-плана были проанализированы разработанные ранее и утвержденные документы территориального планирования Донецкой области и Мариуполя, определены мероприятия, которые целесообразно учесть для дальнейшего развития города в современных условиях.
«В их числе — новая трассировка международного транспортного коридора Черноморского экономического сотрудничества, расширение границ Мариуполя», — отметил министр.
Также документ предусматривает сохранение железнодорожного вокзала, строительство мусороперерабатывающего завода мощностью 300 тыс. т в год, создание специальных экономических зон (СЭЗ) в районе морского порта, а также нового морского пассажирского порта и аэропорта Мариуполь, рассказала директор «Единого научно-исследовательского и проектного института пространственного планирования РФ» Дина Саттарова.
Также планируется сформировать велосипедную инфраструктуру, восстановить существующие и построить новые трамвайные пути, заменить троллейбусные маршруты на автобусные, а в перспективе — на электробусы.
Развивать территорию данного завода и ММК им. Ильича предлагается за счет восстановления производственных функций, создания промышленного парка на территории «Азовстали». Предполагается, что меры позволят создать в Мариуполе свыше 9 тыс. рабочих мест.