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14:31 (мск), источник: Известия

Минстрой назвал сроки полного восстановления Мариуполя

Мариуполь полностью восстановят в течение трех лет, а мастер-план развития города предусматривает расширение его границ. Об этом сообщили «Известиям» в Минстрое России в пятницу, 5 августа.

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Источник: Известия

Концепцию разработал Минстрой РФ и подведомственный ему ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования РФ». Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об утверждении концепции мастер-плана развития Мариуполя для применения на территории республики. Сейчас в Мариуполе запустили проект восстановления и строительства объектов жизнеобеспечения граждан.

Согласно предварительным данным, в 2022—2025 годах на территории города собираются построить и восстановить порядка 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, при разработке концепции мастер-плана были проанализированы разработанные ранее и утвержденные документы территориального планирования Донецкой области и Мариуполя, определены мероприятия, которые целесообразно учесть для дальнейшего развития города в современных условиях.

«В их числе — новая трассировка международного транспортного коридора Черноморского экономического сотрудничества, расширение границ Мариуполя», — отметил министр.

Также документ предусматривает сохранение железнодорожного вокзала, строительство мусороперерабатывающего завода мощностью 300 тыс. т в год, создание специальных экономических зон (СЭЗ) в районе морского порта, а также нового морского пассажирского порта и аэропорта Мариуполь, рассказала директор «Единого научно-исследовательского и проектного института пространственного планирования РФ» Дина Саттарова.

Также планируется сформировать велосипедную инфраструктуру, восстановить существующие и построить новые трамвайные пути, заменить троллейбусные маршруты на автобусные, а в перспективе — на электробусы.

В мастер-плане представлены перспективы развития основных производств, в том числе разрушенного в ходе боевых действий металлургического комбината «Азовсталь», при этом часть рабочих мест на предприятии можно сохранить.

Развивать территорию данного завода и ММК им. Ильича предлагается за счет восстановления производственных функций, создания промышленного парка на территории «Азовстали». Предполагается, что меры позволят создать в Мариуполе свыше 9 тыс. рабочих мест.

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