За два дня порты Украины покинули шесть судов с продовольствием

По данным ведомства, 7 августа 2022 г. из порта Одессы вышли сухогруз «Рива Винд» (Маршалловы Острова) с кукурузой, турецкий танкер «Мустафа Некати» с подсолнечным маслом. Порт Черноморск покинули зарегистрированные на Маршалловых Островах сухогруз «Стар Хелен» с мукой и «Глори» с кукурузой. 8 августа 2022 г. либерийский сухогруз «Аризона» с кукурузой вышел из порта Черноморск, либерийская «Сакура» с соей — из порта Южный.
«Российская Федерация неукоснительно следует принятым обязательствам по выполнению достигнутых договоренностей в целях обеспечения вывоза зерновых культур, продовольствия и минеральных удобрений из украинских портов», — говорится в заявлении ведомства.
«Также сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — отметили там.
Штаб по гуманитарному реагированию сообщил, что ежедневно Вооруженные силы (ВС) России создают необходимы условия для действия двух гуманитарных коридоров в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины».
22 июля Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, а также других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичное соглашение подписала Россия с представителями Турции и ООН.
8 августа стало известно, что покупатель отказался приобретать первую партию украинского зерна, доставленного сухогрузом Razoni из Одессы в Триполи (Ливан), из-за задержки доставки.
2 августа официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила Запад от невыполнения второй части «зерновой сделки» — снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. В противном случае мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна, отметила она.