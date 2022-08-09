Глава регулятора ФРГ призвал страны ЕС экономить газ для стабилизации цен

«Если все страны Европы будут экономить на газе, это может стабилизировать цену, может быть, даже снизить ее, и обеспечить достаточное количество газа на осень и зиму», — отметил Мюллер.
Он отметил, что сейчас потребление газа в Германии снизилось на 14% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года. По словам Мюллера, это связано в том числе с «очень теплым летом».
План по сокращению потребления газа предусматривает, что все страны Евросоюза в период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. добровольно сократят потребление газа на 15%. Если же Еврокомиссия объявит «общесоюзную тревогу», страны ЕС, которые не имеют права на исключение, должны будут сократить потребление газа в принудительном порядке, а сэкономленные объемы газа — отправить на европейский рынок. План был согласован большинством голосов на встрече министров энергетики в конце июля, однако он был принят с большим количеством исключений. В частности такие страны, которые в меньшей степени зависят от российского газа, как Испания и Португалия, смогут сократить потребление газа только на 7%, а не 15%.
Сейчас многие европейские страны уже начали прорабатывать варианты по экономии газа. Так, в конце июля в Ганновере сообщили об отключении горячей воды в душевых кабинах спортзалов и бассейнов, а также об отключении фонтанов, подсветки исторических и административных зданий. Помимо этого, ограничения в рамках плана предполагают поддержание температуры в жилых помещениях не выше 20 градусов, в складских и технических — не более 10−15. Власти Берлина также предложили отключить подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената), после полуночи ради экономии энергии.