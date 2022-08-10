Росстат второй месяц подряд зафиксировал дефляцию

В годовом выражении рост цен в июле замедлился до 15,1% с 15,9% в июне.
«В июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,61%, по сравнению с декабрем 2021 года — 110,98%», — говорится в сообщении.
Месячная дефляция в июле не является характерной для России. За всю историю наблюдений она фиксировалась лишь раз — в 2011 году и составила символические 0,01%. Минимальные значения темпов изменения цен для июля в предыдущие годы были в 2017 году — в 0,07%.
Как отмечает в обзоре «О текущей ценовой ситуации» Минэкономразвития, основной вклад в дефляцию в июле, как и в июне, внесло снижение цен на продовольственные товары (они снизились на 1,53% месяц к месяцу после снижения на 1,1% в июне). Сильнее всего подешевела плодоовощная продукция — на 11,53%, одновременно с этим снизились цены и на продовольственные товары за исключением плодоовощей — на 0,15%.
«В том числе, снизились цены на большинство социально значимых товаров (мясо птицы, свинина, масло сливочное и растительное, молоко и молочная продукция, макаронные изделия, крупа и бобовые, яйца, сахар)», — уточняют в министерстве.
В сегменте непродовольственных товаров снижение цен несколько ускорилось в месячном выражении — до 0,44% с 0,41% в июне. «Так, в июле продолжилась коррекция цен на товары длительного пользования (электротовары и другие бытовые приборы, телерадиотовары, персональные компьютеры и средства связи), а также медикаменты и строительные материалы», — пояснили в министерстве.
На услуги в июле рост цен усилился (они выросли на 1,41% в месячном выражении после 0,88% в июне). Основной вклад в ускорение роста цен в отчетном месяце внесла плановая индексация регулируемых цен и тарифов с 1 июля, отметили в министерстве.