Аналитик объяснил, как «агенты влияния» могут уронить рубль

Эксперт отметил, что доля вложений нерезидентов из дружественных стран не превышает десять процентов от всего объема ОФЗ во владении нерезидентов.
«То есть потенциальный объем на продажу ОФЗ может составить 140−280 млрд рублей, но далеко не все 2,8 трлн рублей, которые находились во владении нерезидентов на конец февраля текущего года», — пояснил Кочетков.
Аналитик подчеркнул, что существуют ожидания снижения доходностей ОФЗ на фоне понижения ставки Банка России. Однако интерес инвесторов к отечественным ОФЗ может вызвать развитие торговых отношений со страной, а также валютные ограничения и инфляция в дружественных странах.
«Таким образом, кроме предполагаемого потока на выход, может сформироваться поток на вход. Поэтому давление на рубль через ОФЗ не будет столь катастрофичным», — заключил Кочетков.