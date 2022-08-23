Расчетная цена газовых фьючерсов достигла рекорда за всю историю

В пятницу «Газпром» сообщил о приостановке транспортировки энергоресурсов по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября в связи с плановым техническим обслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».
После этой новости фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре по индексу TTF сразу приступили к стремительному подорожанию, подскочив к вечеру того же дня почти на восемь процентов — выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Но вчера утром они росли уже на 20 процентов и перешагнули 3000 долларов, остановившись на закрытии чуть ниже 2900 долларов.
Последний рекорд расчетной цены на газовые фьючерсы в Европе зафиксировали в начале марта. Тогда котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценового рекорда в 3892 доллара голубое топливо достигло 7 марта (+275 процента к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).