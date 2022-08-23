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15:07 (мск), источник: Московский комсомолец

Сайра отказалась заходить в российскую зону рыболовства

Росрыболовство сообщило о возможном дефиците сайры в России в текущем году из-за отсутствия улова.

Источник: РИА "Новости"

Со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) сообщается, что рыбопромысловый флот до сих пор не приступил к промыслу этой популярной у россиян рыбы.

«К промыслу сайры российские суда не приступали», — заявили в Росрыболовстве.

В ведомстве сообщили, что вопрос о ходе путины пелагических видов рыб — помимо сайры, это скумбрия и сардина иваси — в понедельник обсуждался на заседании штаба по организации добычи. При этом участники совещания пришли к неутешительным выводам.

«В этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономзону», — сказано в сообщении ведомства.

При этом указывается, что к 22 августа общий вылов иваси и скумбрии составил 87,7 тыс. тонн, что на 0,5% превышает показатель 2021 года.

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