15:07 (мск), источник: Московский комсомолец
Сайра отказалась заходить в российскую зону рыболовства
Росрыболовство сообщило о возможном дефиците сайры в России в текущем году из-за отсутствия улова.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Со ссылкой на данные Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) сообщается, что рыбопромысловый флот до сих пор не приступил к промыслу этой популярной у россиян рыбы.
«К промыслу сайры российские суда не приступали», — заявили в Росрыболовстве.
В ведомстве сообщили, что вопрос о ходе путины пелагических видов рыб — помимо сайры, это скумбрия и сардина иваси — в понедельник обсуждался на заседании штаба по организации добычи. При этом участники совещания пришли к неутешительным выводам.
«В этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономзону», — сказано в сообщении ведомства.
При этом указывается, что к 22 августа общий вылов иваси и скумбрии составил 87,7 тыс. тонн, что на 0,5% превышает показатель 2021 года.