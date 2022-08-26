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17:18 (мск), источник: © РИА Новости

Moderna подала в суд на конкурентов за использование ее патента в вакцинах

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Фармакологическая компания Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech, утверждая, что те использовали защищенные патентами технологии для создания вакцины против коронавируса.

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Источник: Reuters

«Moderna подает иски о нарушении патентных прав против Pfizer и BioNTech в окружной суд Массачусетса США и суд Дюссельдорфа в Германии», — говорится в сообщении на сайте компании.

Как говорится в сообщении, «Moderna считает, что что вакцина Comirnaty против COVID-19, разработанная Pfizer и BioNTech, нарушает патенты, поданные Moderna в период с 2010 по 2016 год и касающиеся основополагающей технологии мРНК».

Фармкомпания утверждает, что конкуренты скопировали технологию без разрешения. Ранее Moderna обязалась не применять патенты, связанные с антикоронавирусными препаратами, пока продолжается пандемия, но в марте этого года в связи с установлением стабильных поставок вакцин, изменила позицию, говорится в сообщении.

Компания ждет, что конкуренты компенсируют использование запатентованных технологий, говорится в сообщении. Moderna не будет требовать судебного запрета на продажу вакцин Pfizer и BioNTech, сообщает компания, также не последует требования о возмещении убытков за поставки вакцин в 92 страны с низким и средним уровнем дохода, и за деятельность до 8 марта 2022 года.

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