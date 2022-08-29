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17:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоусов: инфляция в России может составить 12−13% по итогам 2022 года

Инфляция в РФ по итогам 2022 года может составить 12−13%, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом он заявил на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. На президиуме Белоусов также дал оценку спаду потребления в России. По его словам, в 2022 году спад составит 4,2%, в 2023 году потребление вырастет на 2,5−3%. Спад экономики России в 2022 году может не превысить 3%, отметил первый вице-премьер.

Источник: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12−13% с учетом тех тенденций, которые сегодня идут, что, конечно, гораздо позитивнее и гораздо оптимистичнее, чем мы ожидали еще два-три месяца назад», — сообщил Андрей Белоусов.

Он отметил, что в стране фиксируется некоторое оживление внутреннего спроса: если в июле рост кредитов нефинансовым организациям составлял чуть более 1%, а до этого вообще практически ноль, то в августе эта цифра увеличилась вдвое — до 2,3%. Также в настоящее время наблюдается постепенное оживление потребительского спроса.

Спад экономики России в 2022 году может оказаться чуть более 2%, продолжил Андрей Белоусов. По его словам, общая картина в экономике сейчас «лучше, чем представлялось ранее». Инвестиции в России во втором квартале могут не показать снижения, отметил первый вице-премьер.

Также он упомянул проблемный момент с энергетическим экспортом, который попал под санкции Евросоюза. «Пик этих ограничений приходится на осень, и поэтому мы должны смотреть внимательно, как будет развиваться ситуация», — пояснил Белоусов. В сфере несырьевого неэнергетического экспорта власти ожидают снижения объема примерно на 17% по итогам 2022 года.

Импорт в России в настоящее время составляет 65−70% уровня предыдущего года, при этом критический импорт сократился на 11−12%, добавил первый вице-премьер.

Прогноз Минэкономики предполагает рост цен на уровне 17,5% по итогам 2022 года. По прогнозу Центробанка, на конец 2022 года инфляция должна быть в диапазоне 18−23%, а ВВП — сократиться на 8−10%.

По данным на середину августа, товары в России дешевели третий месяц подряд. Росстат снова зафиксировал недельную дефляцию на 0,13%. В правительстве снижение цен назвали риском для потребительского спроса, который падает почти на 10% в квартал.

Мария Федотова

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