17-летний пилот совершил кругосветный полет и побил два рекорда Так юноша установил сразу два мировых рекорда.
Фоторепортажи
8Последнее суперлуние 2022 года
9Победители Nature TTL Photographer of the Year
Спецоперация на Украине
12:25 (мск), источник: РБК

Финская таможня объяснила, почему отняла евро у россиян

Финские таможенники объяснили причину запрета россиянам провозить наличные евро через границу. Департамент таможенного контроля Финляндии пояснил РБК, что запрет вызван санкциями Евросоюза. В ведомстве сослались на статью 5i регламента Совета ЕС.

ЦБ: $ 60.3636   +0.27 € 59.9608   +0.08 ММВБ: $ 60.3325   -0.07 € 60.5575   +0.13
Источник: Reuters

«Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена [Евросоюза], в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — процитировали положение статьи в таможенном ведомстве.

Исключения, оговоренные в статье, касаются тех ЕС граждан, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также «дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом».

Финские таможенники уточнили, что исключение не распространяется на частных лиц, которые возвращаются из Финляндии обратно в Россию.

«Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро», — говорится в ответе департамента.

Материал дополняется.

 Кадыров обратился к Путину с просьбой, касающейся сроков спецоперации
Вернувшаяся в Россию Пугачева сделала заявление
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСвалютатуризм и отдыхсанкции