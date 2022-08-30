«Газпром» прекратит поставки газа французской Engie

«В этой связи “Газпром экспорт” уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.
Утром сегодня, 30 августа, «Газпром» сообщил, что сократит поставки газа Engie с 1 сентября из-за разногласий по применению контрактов. До какого объема компания собиралась сократить прокачку, не сообщалось. Ранее Engie получала от «Газпрома» около 150 млн куб. м в месяц.
На российский газ приходилось около 17% потребностей Франции. 17 июня GRTGaz, «дочка» Engie, сообщила, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. В настоящее время Engie ведет переговоры с алжирской компанией Sonatrach об увеличении импорта энергоресурса.