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00:49 (мск), источник: © РИА Новости

«Северный поток» останавливается на трое суток

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Северный поток» — главный маршрут поставок российского газа в Европу — останавливается на трое суток, с 4.00 31 августа до 4.00 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая» Trent 60.

Источник: © РИА Новости

Их проведут специалисты «Газпрома» и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые 1000 часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.

Трехдневная остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа — это соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ. После завершения работ при отсутствии технических неисправностей агрегата транспортировка газа восстановится до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.

На прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров — рекордного показателя с марта этого года. Такое подорожание на европейских рынках связано с неопределенностью по поводу поставок.

«Северный поток» с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

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