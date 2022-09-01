Цена газа в Европе за лето выросла почти в три раза

Если 1 июня стоимость фьючерсов на газ составляла порядка $960 за 1 тыс. куб. м, то 31 августа торги закрылись на уровне $2 490 — в 2,6 раза выше по сравнению с началом лета. В пике же цена газа росла до $3 541 впервые с начала марта, приблизившись к историческому рекорду, — 7 марта 2022 года биржевая цена газа почти достигала отметки $3 900.
Средняя цена газа в Европе в июне составила около $1 240 за 1 тыс. куб. м, в июле — порядка $1 850, а в августе — $2 515.
Одной из главных причин для такого значительного роста цены стало сокращение прокачки газа по «Северному потоку» — с 27 июля трубопровод задействован лишь на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. А с 11 по 21 июля поставки по «Северному потоку» останавливались полностью в связи с проведением ежегодного планового ремонта.
31 августа вновь произошла полная остановка поставок по «Северному потоку» — на этот раз из-за ремонта на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате. По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.
Также в последние дни августа включился и азиатский сезонный фактор борьбы за СПГ с европейским рынком, который оказывает дополнительное давление на цены. Кроме того, в июне произошла авария на одном из крупнейших СПГ-терминалов США — Freeport LNG в Техасе. Частичное возобновление работы предприятия может произойти лишь в начале или в середине ноября.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что в настоящее время на газовом рынке наблюдается «ценовое ралли», а в пике осенне-зимнего максимума цена может превышать $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Опрошенные ТАСС эксперты допустили рост цен на газ зимой до рекордных $5 000 за 1 тыс. куб. м в случае резкого похолодания и сокращения запасов в хранилищах. По их мнению, разумного предела для спотовых цен на рынке в настоящее время не существует.