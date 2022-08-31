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08:24 (мск), источник: © РИА Новости

«Газпром» приостановил поставки газа по «Северному потоку»

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Поставки газа по «Северному потоку» упали до нуля кубометров в час, работа магистрали приостановлена на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции (КС) «Портовая», свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей.

Источник: © РИА Новости

Так, согласно информации оператора газопровода Opal, принимающего топливо из «Северного потока», поставки по балтийской магистрали прекратились с 4.00 по московскому времени, как и анонсировал «Газпром». В менее мощный принимающий газопровод Nel газ перестал поступать еще раньше — с 3.00 утра.

Приостановка работы «Северного потока» связана с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая» Trent 60.

Их проведут специалисты «Газпрома» и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые 1000 часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.

Трехдневная остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа — это соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ.

После завершения работ при отсутствии технических неисправностей агрегата транспортировка газа восстановится до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.

На прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров — рекордного показателя с марта этого года. Такое подорожание на европейских рынках связано с неопределенностью по поводу поставок.

«Северный поток» с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

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