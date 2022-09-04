Новак: цены на газ для населения в России в 40 раз ниже, чем в Европе

«Если сравнивать, у нас тысяча кубических метров газа стоит $70−80 для промышленных потребителей, для населения еще дешевле… Разница в 40 раз, и это, безусловно, наше конкурентное преимущество», — сказал Новак в интервью журналисту Павлу Зарубину. «У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом», — добавил он (цитаты по «РИА Новости»).
Как отметил Новак, в России внутренние цены на газ регулируются государством. «Вот, например, в последние годы они индексируются на 3−5%. Даже, наверное, в большей степени на 3%», — сказал он. Вместе с тем российский вице-премьер не исключил дальнейшего роста биржевых цен на газ в Европе. «На мой взгляд, не исключено», — заявил он.
По словам Александра Новака, в ситуации с «Северным потоком» не нужно «перекладывать с больной головы на здоровую».
Ранее сегодня канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Россию нельзя назвать надежным поставщиком, так как она «больше не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам».
Новак также не согласен с мнением, что российский газ — «грязный». «Никакой он не грязный, это один из самых чистых источников энергии в мире», — сказал он. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что российский газ — «самый грязный в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций».
С 31 августа по 3 сентября «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку». В компании объяснили это решение плановыми ремонтными работами. На фоне этого цена сентябрьского фьючерса на газ в Европе достигла рекордного уровня с начала марта и в моменте росла до $3500 за 1 тыс. куб. м.