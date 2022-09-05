Дворец и опенспейс: 7 необычных школ со всего мираМесто, где детей учат вычитать, умножать, малышей не обижать и делать еще сотню различных дел, не обязательно должно быть банальным
Фоторепортажи
9Начало нового учебного года в школах России
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
Спецоперация на Украине
21:58 (мск), источник: © РИА Новости

В России появятся два новых автобронетанковых ремонтных завода

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

«Создать федеральное государственное казенное учреждение “71 автобронетанковый ремонтный завод” Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение “72 автобронетанковый ремонтный завод” Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в документе.

Штатная численность персонала составит 365 и 227 работников соответственно. На организационные мероприятия отводится четырехмесячный срок. Распоряжение должно быть реализовано в пределах штатной численности Вооруженных сил и бюджета министерства обороны.

Предприятия будут ремонтировать автомобильную и бронетанковую технику и вооружения в интересах военного ведомства.

В ведение 71-го завода передадут земельные участки и недвижимое имущество в подмосковном Раменском в районе улицы Левашова, а 72-й завод получит земельный и материальный фонд в Каменске-Шахтинском в Ростовской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Не виню Путина': британцев шокировало заявление 'Газпрома'
Американцы хотят открыть второй украинский фронт
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Мишустин Михаил