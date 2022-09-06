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10:59 (мск), источник: Известия

Приборная модель: во всех квартирах с газом хотят установить сигнализаторы утечек

Насколько могут вырасти тарифы на ЖКУ.

Источник: Reuters

Во всех квартирах в газифицированных домах могут установить газоанализаторы — в тарифы ЖКУ для граждан включат стоимость и установку таких приборов, их обслуживание, а также поверку оборудования. Такой законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщили «Известиям» члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. Сегодня поверку оборудования оплачивают по индивидуальным договорам. Меру продвигают как способ борьбы с регулярными авариями. Сумма в строке за газ может увеличиться на 1−5%, но безопасность важнее, считают эксперты.

Вот тебе и газ

В тарифы ЖКУ предложили включить стоимость и установку газоанализаторов, а также обслуживание приборов и другого газового оборудования в квартирах. Такой законопроект в Госдуму планируется внести в ближайшее время, рассказала «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, в случае принятия документа во всех газифицированных квартирах появятся такие приборы — их будут устанавливать в рамках очереди. При утечках газоанализаторы автоматически отключают голубое топливо или громко сигнализируют о ЧП.

Установку приборов, их обслуживание и контроль за другим газовым оборудованием планируют возложить на газораспределительные компании, поставляющие топливо в дома, рассказала парламентарий. Обычно в регионе этим занимается одна организация, добавила она. В Москве, например, «Мосгаз».

Компания ежегодно проводит техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в столице, где голубым топливом пользуются более 1,8 млн семей, сказали «Известиям» в «Мосгазе».

— В остальных же регионах проверку газовых плит, колонок, котлов осуществляют по индивидуальным договорам с разными газовыми компаниями. Но это далеко не всегда поставщики голубого топлива, зачастую у таких организаций нет своей аварийно-диспетчерской службы, за разные квартиры в одном и том же доме может отвечать сразу несколько компаний, — сказала Светлана Разворотнева.

Она добавила, что в частных домах при газификации сегодня уже сразу устанавливают газоанализаторы.

Как писали «Известия», сейчас договоры на обслуживание газового оборудования собственники должны подписывать самостоятельно. В среднем по стране такие соглашения отсутствуют у 60% владельцев жилья — в таких домах оборудование не проверяется годами. В том числе из-за этого и происходят аварии — как утечки газа, которые в том числе могут приводить к смертельным исходам, так и взрывы.

Например, в 2020 году было зафиксировано 11,6 тыс. происшествий при использовании бытового газа, сказано резолюции совещания «Безопасное использование газового оборудования», в котором в конце августа приняли участие депутаты.

Документ планируют направить на рассмотрение в правительство РФ.

В резолюции отмечено, что сегодня в некоторых регионах уже устанавливают газоанализаторы за счет бюджетных средств. Также в документе предложено рассмотреть возможность предоставить субъектам РФ субсидии на компенсацию затрат по замене неисправного газового оборудования для семей с низким уровнем доходов.

Цена вопроса

Сегодня в России около 600 тыс. газифицированных многоквартирных домов из 2,2 млн, то есть примерно 27%, сказал эксперт комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Павел Склянчук. В новостройках нет газового оборудования, а старые здания постепенно сносят, пояснил он.

По информации председателя подкомитета по газовому хозяйству Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Надежды Казанцевой, газоанализаторы с установкой стоят примерно 3,5 тыс. рублей, с клапаном — 5,5 тыс. В случае утечки прибор подает сигнал, если на нем установлен клапан — перекрывает подачу голубого топлива, пояснила она.

За счет того, что газоанализаторы, вероятно, будут закупать оптом и оплачивать в рассрочку, их стоимость в платежках почти не будет заметна, подчеркнула Светлана Разворотнева. Кроме того, поскольку она войдет в контролируемые государством тарифы, будет исключено завышение цены и мошенничество при установке, добавила депутат.

По прогнозу Павла Склянчука, установка газоанализатора может прибавить к стоимости строчки за газ примерно 1%, а вместе с обслуживанием проверкой оборудования — до 5%. Также он отметил, что в среднем для семьи из трех человек с плитой и водонагревателем стоимость газа обходится примерно в 1,5−2 тыс. рублей в месяц.

Инициатива важна с точки зрения безопасности. Подобные меры обсуждаются уже давно. Вероятно, такие приборы снизят риски аварий.

Владимир Чернов
аналитик Freedom Finance Global

По его словам, сами по себе такие приборы стоят от 500 до 2 тыс. рублей. Срок их эксплуатации оценивается в 10−12 лет, технический осмотр проводится раз в год. По его оценке аналитика, тарифы ЖКХ вырастут примерно на 100−150 рублей.

Вряд ли можно ожидать серьезного недовольства населения из-за ввода меры, считает генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. Газ — очень чувствительная тема, и многие люди считают, что безопасность дороже денег, пояснил он.

— Отсутствие единого платежного документа во многих регионах существенно усложняет реализацию подобных положительных инициатив. Гражданам было бы проще платить по одной квитанции, и это бы не вызывало недовольства, — согласен создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Как полагает член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян, чтобы избежать ситуации «хотели как лучше, а получилось, как всегда», следует продумать все технические, финансовые и организационно-юридические риски реализации инициативы.

— Важно определить техническую возможность установки и обслуживания газоанализаторов в старом фонде. Также открытым остается вопрос о добросовестности тех компаний, которые будут ставить газоанализаторы, кто будет следить за их работой, — пояснила она.

Заплатив за оборудование, потребителю необходимо быть уверенным в его работоспособности, а осмотры техники должны стать гарантией безопасности проживания в квартире, сказала Сусана Киракосян.

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