10:59 (мск), источник: Известия
Приборная модель: во всех квартирах с газом хотят установить сигнализаторы утечек
Насколько могут вырасти тарифы на ЖКУ.
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Во всех квартирах в газифицированных домах могут установить газоанализаторы — в тарифы ЖКУ для граждан включат стоимость и установку таких приборов, их обслуживание, а также поверку оборудования. Такой законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщили «Известиям» члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. Сегодня поверку оборудования оплачивают по индивидуальным договорам. Меру продвигают как способ борьбы с регулярными авариями. Сумма в строке за газ может увеличиться на 1−5%, но безопасность важнее, считают эксперты.
В тарифы ЖКУ предложили включить стоимость и установку газоанализаторов, а также обслуживание приборов и другого газового оборудования в квартирах. Такой законопроект в Госдуму планируется внести в ближайшее время, рассказала «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, в случае принятия документа во всех газифицированных квартирах появятся такие приборы — их будут устанавливать в рамках очереди. При утечках газоанализаторы автоматически отключают голубое топливо или громко сигнализируют о ЧП.
Установку приборов, их обслуживание и контроль за другим газовым оборудованием планируют возложить на газораспределительные компании, поставляющие топливо в дома, рассказала парламентарий. Обычно в регионе этим занимается одна организация, добавила она. В Москве, например, «Мосгаз».
Компания ежегодно проводит техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в столице, где голубым топливом пользуются более 1,8 млн семей, сказали «Известиям» в «Мосгазе».
— В остальных же регионах проверку газовых плит, колонок, котлов осуществляют по индивидуальным договорам с разными газовыми компаниями. Но это далеко не всегда поставщики голубого топлива, зачастую у таких организаций нет своей аварийно-диспетчерской службы, за разные квартиры в одном и том же доме может отвечать сразу несколько компаний, — сказала Светлана Разворотнева.
Она добавила, что в частных домах при газификации сегодня уже сразу устанавливают газоанализаторы.
Как писали «Известия», сейчас договоры на обслуживание газового оборудования собственники должны подписывать самостоятельно. В среднем по стране такие соглашения отсутствуют у 60% владельцев жилья — в таких домах оборудование не проверяется годами. В том числе из-за этого и происходят аварии — как утечки газа, которые в том числе могут приводить к смертельным исходам, так и взрывы.
Например, в 2020 году было зафиксировано 11,6 тыс. происшествий при использовании бытового газа, сказано резолюции совещания «Безопасное использование газового оборудования», в котором в конце августа приняли участие депутаты.
Документ планируют направить на рассмотрение в правительство РФ.
В резолюции отмечено, что сегодня в некоторых регионах уже устанавливают газоанализаторы за счет бюджетных средств. Также в документе предложено рассмотреть возможность предоставить субъектам РФ субсидии на компенсацию затрат по замене неисправного газового оборудования для семей с низким уровнем доходов.
Сегодня в России около 600 тыс. газифицированных многоквартирных домов из 2,2 млн, то есть примерно 27%, сказал эксперт комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Павел Склянчук. В новостройках нет газового оборудования, а старые здания постепенно сносят, пояснил он.
По информации председателя подкомитета по газовому хозяйству Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Надежды Казанцевой, газоанализаторы с установкой стоят примерно 3,5 тыс. рублей, с клапаном — 5,5 тыс. В случае утечки прибор подает сигнал, если на нем установлен клапан — перекрывает подачу голубого топлива, пояснила она.
За счет того, что газоанализаторы, вероятно, будут закупать оптом и оплачивать в рассрочку, их стоимость в платежках почти не будет заметна, подчеркнула Светлана Разворотнева. Кроме того, поскольку она войдет в контролируемые государством тарифы, будет исключено завышение цены и мошенничество при установке, добавила депутат.
По прогнозу Павла Склянчука, установка газоанализатора может прибавить к стоимости строчки за газ примерно 1%, а вместе с обслуживанием проверкой оборудования — до 5%. Также он отметил, что в среднем для семьи из трех человек с плитой и водонагревателем стоимость газа обходится примерно в 1,5−2 тыс. рублей в месяц.
Инициатива важна с точки зрения безопасности. Подобные меры обсуждаются уже давно. Вероятно, такие приборы снизят риски аварий.
По его словам, сами по себе такие приборы стоят от 500 до 2 тыс. рублей. Срок их эксплуатации оценивается в 10−12 лет, технический осмотр проводится раз в год. По его оценке аналитика, тарифы ЖКХ вырастут примерно на 100−150 рублей.
Вряд ли можно ожидать серьезного недовольства населения из-за ввода меры, считает генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. Газ — очень чувствительная тема, и многие люди считают, что безопасность дороже денег, пояснил он.
— Отсутствие единого платежного документа во многих регионах существенно усложняет реализацию подобных положительных инициатив. Гражданам было бы проще платить по одной квитанции, и это бы не вызывало недовольства, — согласен создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
Как полагает член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян, чтобы избежать ситуации «хотели как лучше, а получилось, как всегда», следует продумать все технические, финансовые и организационно-юридические риски реализации инициативы.
— Важно определить техническую возможность установки и обслуживания газоанализаторов в старом фонде. Также открытым остается вопрос о добросовестности тех компаний, которые будут ставить газоанализаторы, кто будет следить за их работой, — пояснила она.
Заплатив за оборудование, потребителю необходимо быть уверенным в его работоспособности, а осмотры техники должны стать гарантией безопасности проживания в квартире, сказала Сусана Киракосян.