04:38 (мск), источник: Известия
Год доступа: банки массово поднимают возраст ипотечников до максимума
Насколько могут снизиться платежи заемщиков благодаря нововведениям.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Банки начали массово поднимать предельный возраст ипотечников сразу на 5 лет — до 70−75. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости и представители кредитных организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля заемщиков пенсионного возраста выросла на 9%. Банки таким образом расширяют пул своих клиентов, заемщики же получают возможность заметно снизить платеж по ипотеке, пояснили эксперты.
В 2022 году банки стали массово поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков — до 70−75 лет, рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Речь идет о том, сколько максимально может исполниться заемщику на момент завершения выплат по кредиту, пояснила она.
Например, банк «ДОМ. РФ» повысил показатель на 5 лет, до 70. С 65 до 70 увеличили возраст в Промсвязьбанке и Всероссийском банке развития регионов. А в Ак Барс Банке подняли планку с 70 до 75 лет. Об этом «Известиям» рассказали в этих кредитных организациях. По данным «Этажей», показатель также подняли в «Сбере», Минбанке, Альфа-банке. «Известия» направили запросы в перечисленные и другие крупные кредитные организации.
В Росбанке рассказали, что сейчас рассматривают возможность выдачи ипотеки клиентам старшего возраста. В РНКБ отметили: сегодня в организации предельный возраст для ипотечных заемщиков составляет 75 лет, и если у клиентов появится потребность поднять планку, то банк готов оперативно рассмотреть вопрос.
Интересно, что в Совкомбанке показатель уже сейчас составляет 85 лет. По словам управляющего директора организации Артема Языкова, банк занимает социально ориентированную позицию и лоялен ко всем категориям заемщиков вне зависимости от профессии, типа занятости и возраста.
— Продолжительное время мы фиксировали активный интерес к ипотечным кредитам со стороны клиентов в возрасте от 40 лет, и приняли решение удовлетворить запрос этой целевой аудитории о повышении предельного возраста заемщиков. Благодаря этому нововведению возможность взять ипотеку на максимальный срок до 30 лет получили большее число граждан, — рассказал заместитель председателя правления банка «ДОМ. РФ» Алексей Косяков.
Кредитным организациям мера позволяет расширять аудиторию и привлекать дополнительное число заемщиков, отметил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. При этом возникающие риски нивелируются за счет страхования заемщиков, добавил он.
Также в числе причин развития тренда — рост цен на жилье, который приводит и к увеличению сумм кредитов, отметил руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков. Чтобы снизить ежемесячную кредитную нагрузку, покупатели стремятся брать ипотечный кредит на максимально длинный срок, пояснил он.
— Однако ограничения по возрасту заемщика нередко становятся причиной отказа от кредита. Например, платежеспособный заемщик в возрасте 45 лет может взять ипотеку максимум на 20 лет, но ежемесячный платеж при таком сроке оказывается слишком велик, — рассказал Денис Бобков.
Основной пул заемщиков в крупных банках — это две возрастных категории: 25−40 лет и 45−60, отметил директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.
За восемь месяцев 2022-го доля ипотечных заемщиков, у которых основным доходом является пенсия, выросла в России на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала Татьяна Решетникова.
Причем банки заинтересованы в более зрелых ипотечниках, поскольку их платежная дисциплина может выгодно отличаться от поведения молодежи, сказал эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.
Продолжительность жизни растет во всем мире, и Россия в этом отношении не является исключением — наступление пенсионного возраста сегодня вовсе не означает, что человек планирует бросить работу, отметили в Level Group. Кроме того, к этому возрасту могут появиться источники пассивного дохода, например вклады, арендная недвижимость, добавили в девелоперской компании.
— Увеличение срока ипотечного кредита при прочих равных условиях снижает размер ежемесячного платежа, — сказал Андрей Бархота.
Например, при ставке 10,2% увеличение срока ипотеки с 20 до 30 лет позволит уменьшить ежемесячный платеж на 8,8%: при сумме кредита 1 млн рублей выплаты будут 9,8 тыс. рублей и 8,9 тыс. рублей соответственно, сказала Татьяна Решетникова. При низком уровне официального дохода для заемщиков такое снижение платежа часто бывает принципиальным, подчеркнула она.
Нововведения банков, по сути, — прежде всего значимый социальный проект, который позволит приобрести недвижимость почти всем возрастным категориям граждан, полагает коммерческий директор Dars development Софронов Дмитрий. Но принципиального влияния на рынок это не окажет: доля заемщиков с основным доходом от пенсии растет, однако в общем объеме заявок невелика, отметила Татьяна Решетникова.