В Минфине США раскрыли детали плана по ограничению цен на нефть

Потолок цен на российскую нефть, который намерены ввести США и другие страны G7, должен быть установлен на рыночном уровне, но с вычетом премии за риск (дополнительная доходность), заявила журналистам помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, ее слова приводит агентство Reuters.
Страны G7 собираются разработать детали в ближайшие недели.
«Есть несколько ключевых моментов, которые мы рассматриваем в отношении того, на каком уровне в конечном итоге должны быть установлены цены, включая предельные издержки производства российской нефти», — сказала Розенберг, отметив, что ограничение цены должно соответствовать историческому уровню цен.
По ее словам, идея в том, чтобы продолжать стимулировать российских производителей экспортировать нефть, гарантируя им цену, которая покроет затраты и принесет небольшую прибыль.
В начале сентября министры финансов G7 договорились о введении потолка цен на российскую нефть, цель ограничений — снижение доходов России и уменьшение ее возможностей в финансировании военных действий на Украине, а также ослабление их влияния на рост мировых цен на энергоносители.
Потолок цен намерены ввести к 5 декабря, говорил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. В этот день вступает в силу введенное ЕС эмбарго на поставки российской нефти морским путем.
Президент России Владимир Путин, говоря о планах ограничить цены, заявил, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: “Мерзни, мерзни, волчий хвост”, — сказал Путин.