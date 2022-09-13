Власти предложили критерии для получателей «золотых паспортов» в России

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, в котором прописаны критерии, которым должны соответствовать иностранцы, желающие получить российский вид на жительство в обмен на инвестиции (так называемые «золотые паспорта»). Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Критерии, предложенные Минэком:
Минэкономразвития и раньше предлагало критерии для иностранцев, которые хотели бы получить российские «золотые паспорта». Ведомство вносило соответствующий проект постановления правительства в ноябре 2020 года. По нему предлагалось выдавать ВНЖ, если доля вклада иностранного инвестора в уставный капитал российского юрлица составляет не менее 15 млн руб. или он инвестировал ту же сумму в российскую компанию, приобрел государственные ценные бумаги на сумму не менее 30 млн руб. или новую недвижимость, кадастровая стоимость которой составляет не менее 30 млн руб.
Таким образом, из новых критериев, предложенных Минэком, исключены условия об участии в уставном капитале российских компаний (напрямую или через иностранные юрлица), а также покупка российских ОФЗ.
В апреле 2021 года правительство внесло в Госдуму законопроект о получении иностранцами ВНЖ в обмен на инвестиции в российскую экономику. Проект закона предполагал, что вид на жительство будет предоставляться не только инвестору, но и членам его семьи, которыми признавались супруг, дети, супруги детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки. Законопроект прошел первое чтение в декабре.
Мария Лисицына
При участии Ирины Парфентьевой