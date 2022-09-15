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21:48 (мск), источник: Известия

Новак назвал «Силу Сибири-2» фактической заменой «Северному потоку-2»

Строящийся газопровод «Сила Сибири- 2» может стать фактической заменой существующего «Северного потока- 2» для России. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак в интервью для «Россия 1», показанного 15 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Ведущий поинтересовался у Новака о том, сможет ли «Сила Сибири-2», направленная на восток, заменить России «Северный поток-2», проложенный в Германию.

«Ну, фактически — да», — ответил Новак.

В конце июля премьер-министр Монголии заявил, что страна ожидает строительства газопровода «Сила Сибири- 2» через ее территорию в 2024 году.

Он отметил, что «технико-экономическое обоснование проекта завершено».

В январе британское издание The Telegraph сообщило, что сделка России и Китая по строительству нового газопровода вызвала большие опасения в Европе.

Как полагают западные специалисты, строительство нового газопровода позволит расширить возможности России на мировых рынках,

В мае 2020 года компания «Газпром» приступила к проектно-изыскательским работам для газопровода «Сила Сибири — 2». По словам председателя правления компании Алексея Миллера, целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, газификация в Восточной Сибири.

Он также сказал, что газопровод может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай с объемом поставки до 50 млрд кубометров газа в год, а газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию.

Начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для нового газопровода поручил президент России Владимир Путин в конце марта.

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