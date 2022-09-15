Новак назвал «Силу Сибири-2» фактической заменой «Северному потоку-2»

Ведущий поинтересовался у Новака о том, сможет ли «Сила Сибири-2», направленная на восток, заменить России «Северный поток-2», проложенный в Германию.
«Ну, фактически — да», — ответил Новак.
Он отметил, что «технико-экономическое обоснование проекта завершено».
В январе британское издание The Telegraph сообщило, что сделка России и Китая по строительству нового газопровода вызвала большие опасения в Европе.
Как полагают западные специалисты, строительство нового газопровода позволит расширить возможности России на мировых рынках,
В мае 2020 года компания «Газпром» приступила к проектно-изыскательским работам для газопровода «Сила Сибири — 2». По словам председателя правления компании Алексея Миллера, целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, газификация в Восточной Сибири.
Он также сказал, что газопровод может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай с объемом поставки до 50 млрд кубометров газа в год, а газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию.
Начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для нового газопровода поручил президент России Владимир Путин в конце марта.