13:41 (мск), источник: © РИА Новости
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5 процента годовых
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Центральный банк в шестой раз подряд снизил ключевую ставку, говорится в заявлении регулятора.
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«Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базовых пунктов, до 7,5 процента годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — указано в пресс-релизе.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали такого решения, отмечая ускорение роста инфляционных ожиданий и необходимость стимулировать экономику.
По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в августе до 12 процентов, а в сентябре увеличились еще на половину процентного пункта, до 12,5 процента. При этом, по данным Росстата, в августе в России третий месяц подряд фиксировали дефляцию.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
В начале 2022 года показатель был на уровне 9,5 процента годовых. В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ставку сразу до 20 процентов годовых, что стабилизировало ситуацию с вкладами и не позволило раскрутиться инфляционной спирали. Уже в конце апреля регулятор снизил показатель до 14 процентов, а затем постепенно довел его до восьми процентов годовых.