Минпромторг предложил ввозить алкоголь параллельным импортом

Алкогольные напитки следует включить в список разрешенных к параллельному импорту товаров, предложил Минпромторг. Инициатива ведомства опубликована на портале нормативных актов.
В документе предлагается импортировать без согласия правообладателей, в частности, шампанское Veuve Clicquot; вермуты Martini и Cinzano; виски Jack Daniel’s, Jim Beam, Hennessy, Johnnie Walker, Chivas; ром Captain Morgan, Havana Club, текилу Olmeca и другие напитки.
В мае Минпромторг отказался допустить алкогольные напитки к ввозу параллельным импортом, пояснив, что Минсельхоз выступает против этого из опасений роста объемов контрафакта. «Учитывая сложности с идентификацией правообладателя такой продукции, разрешение параллельного импорта на эти группы может привести к росту контрафакта», — говорилось в сообщении министерства.
После начала российской военной операции на Украине и введения санкций, которые в числе прочего предусматривали запрет на экспорт алкоголя в Россию, многие производители и импортеры крепких напитков приостановили деятельность или полностью ушли с российского рынка. В начале августа «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка писал, что импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам первого полугодия 2022 года упал на 34,4%, до 32,65 млн л.
В середине августа председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, в котором попросил включить ряд алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.
В письме отмечалось, что в России не успеют восполнить значительную долю продаж крепких напитков в новогодние праздники, которая приходилась на алкогольную продукцию ушедших из России иностранных производителей. При этом ряд экспертов высказали опасения относительно эффективности контроля качества при ввозе алкоголя путем параллельного импорта.
Механизм параллельного импорта заработал после ухода ряда компаний из России. Он подразумевает поставки товаров в страну без разрешения правообладателя. Минпромторг включил в список продукцию производителей электроники — Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP, Siemens и др., автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В июле министерство добавило в перечень продукцию ушедших из России компаний и исключило бренды, которые продолжили поставки.