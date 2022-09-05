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08:36 (мск), источник: РБК

Глава «Почты России» назвал сроки начала торговли алкоголем

Провести пилотный проект по доставке алкоголя «Почтой России» весной 2021 года поручил президент России Владимир Путин. Запуск уже несколько раз откладывался.

Источник: РИА "Новости"

«Почта России» рассчитывает начать эксперимент по продаже алкоголя в апреле 2023 года, заявил в эфире телеканала РБК генеральный директор компании Максим Акимов.

«Пока мы в дискуссии по законопроекту (законопроект “О проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина из винограда, выращенного на территории России, с использованием специализированного сайта АО “Почта России” в интернете”. — РБК), и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки», — сказал он.

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Основные параметры к доставке, по его словам, не изменились от первоначальной концепции: покупка алкоголя только совершеннолетними через специализированную витрину, только российский алкоголь и доставка не раньше, чем через 24 часа.

По словам Акимова, «Почта России» «очень верит» в проект беспилотной доставки грузов — сейчас тестирование проходит в четырех пилотных регионах: «То, что нас сейчас сковывает, — это не инфраструктура, не финансы, не отсутствие маршрутов. Это, к сожалению, небогатый пока выбор аппаратов отечественного производства. Мы надеемся, что наша промышленность здесь будет двигаться быстрее Мы считаем, что и качество [отечественных] машин, и их предложение по количеству пока от нашего запроса далеко. И я даже не обсуждаю сейчас стоимость летного часа и не трогаю коммерческую эффективность этой перевозки».

После эфира программы с участием Максима Акимова, пресс-служба «Почты России» уточнила, что сроков запуска проекта по торговле алкоголем пока нет.

Провести эксперимент по продаже российского вина «Почтой России» в апреле 2021 года поручил президент России Владимир Путин. Изначально пилот планировался на июнь—декабрь 2021 года в двух регионах — Московской области и Мордовии. В эксперимент планировалось включить 25 крупнейших производителей вина в России. Позже запуск проекта откладывался, сообщалось, что он стартует с апреля 2022 года в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях.

«Почта России» предлагала создать единую платформу, которая бы связала потребителей и производителей российского вина на базе логистической инфраструктуры и сети почтовых отделений. Необходимые инвестиции на ее создание оценивались в 5 млрд руб.

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