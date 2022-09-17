Bloomberg узнал, что Бразилия и ЮАР могут купить нефть России вместо ЕС

Россия сможет найти новые рынки сбыта для половины объемов сырой нефти, экспорт которой будет запрещен Евросоюзом в декабре, сообщает Bloomberg со ссылкой на энергетическую компанию Kpler.
По данным компании, страны Ближнего Востока, которые будут получать до 500 тыс. баррелей российской нефти в день, смогут перенаправить те объемы нефти, которые ранее использовались внутри этих стран, на экспорт.
«Соблазн может заключаться в том, чтобы поставлять Urals на нефтеперерабатывающие заводы и позволить таким товарам, как Arab Light, свободно поступать в Азию», — говорится в сообщении.
Ранее, 12 сентября, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что страна рассматривает возможность закупок российской нефти, чтобы сдержать рост цен на энергоносители.
«Если есть страна, которая предлагает лучшую цену, — конечно», — сказал Видодо, отвечая на вопрос, будет ли Индонезия покупать российскую нефть. Он подчеркнул, что власти страны обязаны найти решение, чтобы удовлетворить энергетические потребности населения.
Как писала Financial Times со ссылкой на власти Индонезии, Москва предложила Джакарте импортировать нефть по цене на 30% ниже рыночной.
В начале августа агентство Reuters сообщило о намерении представителя Минфина США Элизабет Розенберг посетить Индонезию и Сингапур, чтобы обсудить с местными властями вопрос об установлении предельной цены на российскую нефть.
Издание South China Morning Post писало, что Джакарта хочет подождать и посмотреть, присоединятся ли Китай и Индия к потолку цен.
В конце июня лидеры стран G7 (Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) начали обсуждать инициативу о введении предельных цен на российскую нефть, чтобы снизить доход Москвы от ее продажи. После того как США запретили, а Евросоюз ограничил импорт российской нефти, Москва начала переориентирование поставок на азиатские рынки. Тогда глава Минфина США Джанет Йеллен провела переговоры о верхнем пределе цен на российскую нефть с Индией, которые в министерстве назвали обнадеживающими.