На юго-западе Китая найдена самая ранняя окаменелость гиббонаНаходка поможет найти недостающее звено в истории эволюции человекообразных обезьян
Фоторепортажи
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
Главное
Спецоперация на Украине
04:31 (мск), источник: РБК

Bloomberg узнал, что Бразилия и ЮАР могут купить нефть России вместо ЕС

Среди потенциальных покупателей сырой российской нефти, от которой откажется Евросоюз, Bloomberg назвал Индонезию, Пакистан, Бразилию, Южную Африку, Шри-Ланку и ряд стран Ближнего Востока.

Источник: РИА "Новости"

Россия сможет найти новые рынки сбыта для половины объемов сырой нефти, экспорт которой будет запрещен Евросоюзом в декабре, сообщает Bloomberg со ссылкой на энергетическую компанию Kpler.

Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут вместе закупать у России до 1 млн баррелей сырой нефти в день предстоящей зимой, говорится сообщении Kpler.

По данным компании, страны Ближнего Востока, которые будут получать до 500 тыс. баррелей российской нефти в день, смогут перенаправить те объемы нефти, которые ранее использовались внутри этих стран, на экспорт.

«Соблазн может заключаться в том, чтобы поставлять Urals на нефтеперерабатывающие заводы и позволить таким товарам, как Arab Light, свободно поступать в Азию», — говорится в сообщении.

Ранее, 12 сентября, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что страна рассматривает возможность закупок российской нефти, чтобы сдержать рост цен на энергоносители.

«Если есть страна, которая предлагает лучшую цену, — конечно», — сказал Видодо, отвечая на вопрос, будет ли Индонезия покупать российскую нефть. Он подчеркнул, что власти страны обязаны найти решение, чтобы удовлетворить энергетические потребности населения.

Читайте также
В США отказались наращивать добычу газа и нефти ради Европы

Как писала Financial Times со ссылкой на власти Индонезии, Москва предложила Джакарте импортировать нефть по цене на 30% ниже рыночной.

В начале августа агентство Reuters сообщило о намерении представителя Минфина США Элизабет Розенберг посетить Индонезию и Сингапур, чтобы обсудить с местными властями вопрос об установлении предельной цены на российскую нефть.

Издание South China Morning Post писало, что Джакарта хочет подождать и посмотреть, присоединятся ли Китай и Индия к потолку цен.

В конце июня лидеры стран G7 (Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) начали обсуждать инициативу о введении предельных цен на российскую нефть, чтобы снизить доход Москвы от ее продажи. После того как США запретили, а Евросоюз ограничил импорт российской нефти, Москва начала переориентирование поставок на азиатские рынки. Тогда глава Минфина США Джанет Йеллен провела переговоры о верхнем пределе цен на российскую нефть с Индией, которые в министерстве назвали обнадеживающими.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков прокомментировал новость о покушении на Путина
Путин обратился с просьбой к генсеку ООН
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСнефть