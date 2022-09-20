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09:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 28 сентября

Росавиация снова продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России. Запрет действует до 28 сентября.

Источник: Агентство «Москва»

Ограничены полеты в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. В качестве альтернативы Росавиация советует пользоваться аэропортами в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Режим временного ограничения полетов продлевают еженедельно уже в 35-й раз. Из-за этих мер пассажиропоток аэропортов Кубани уже сократился на треть. В августе правительство выделило 2,5 млрд руб. на поддержку закрытых аэропортов юга и центра страны.

Лаура Кеффер

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