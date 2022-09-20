«Газпром» приостановит поставки газа по «Силе Сибири»

«С 22 по 29 сентября на газопроводе “Сила Сибири” пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», — сказано в заявлении.
В пресс-службе «Газпрома» уточнили, что профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» проводится два раза в год: весной и осенью. Это следует из договора между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о купле-продаже газа по «восточному маршруту».
Весной этого года плановые работы проводились с 29 марта по 4 апреля. В 2021 году осенняя профилактика осуществлялась в последнюю неделю сентября.
«Сила Сибири» — магистральный газопровод, поставляющий газ из Якутии в Приморье и Китай. Протяженность газопровода — примерно 3 тыс. км, производительность — 38 млрд куб. м в год. «Газпром» и CNPC в 2014 году заключили на 30 лет договор, по которому «Сила Сибири» должна поставлять 38 млрд куб. м газа в год. В 2019 году газопровод запустили в работу. В первом полугодии 2022-го объем прокачки газа в Китай через «Силу Сибири» вырос на 63%.
Сейчас газопровод «Сила Сибири» транспортирует газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в «Силу Сибири» начнется с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.